07:58 01.10.2018 | Общество | Новости
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В Японии от тайфуна пострадали 102 человек

В японских префектурарх Окинва и Кагосима, где продолжает бушевать тайфун "Трами", уже пострадали 102 человека.

В Японии от тайфуна пострадали 102 человек

По состоянию на утро понедельника, 1 октября, 200 тысяч домов остались без электричества. Как сообщает телеканал NHK, еще два человека числятся пропавшими без вести.

В префектуре Тоттори на сельской дороге произошел оползень. Двое мужчин находились в это время в машине, и один из них погиб.

Власти Окинавы объявили эвакуацию, а также были эвакуированы 28 муниципалитетов.

По данным Японского метеорологического управления, скорость ветра в некоторых районах префектуры превышала 180 километров в час.

Напомним, тайфун " Трами" начал приближаться к японскому острову Окинава 28 сентября. В результате было отменено 530 рейсов.

Как сообщал УРА-Информ, от ветра, вызванного приближением тайфуна, пострадали 22 человека.


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