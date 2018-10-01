В Японии от тайфуна пострадали 102 человек

По состоянию на утро понедельника, 1 октября, 200 тысяч домов остались без электричества. Как сообщает телеканал NHK, еще два человека числятся пропавшими без вести.

В префектуре Тоттори на сельской дороге произошел оползень. Двое мужчин находились в это время в машине, и один из них погиб.

Власти Окинавы объявили эвакуацию, а также были эвакуированы 28 муниципалитетов.

По данным Японского метеорологического управления, скорость ветра в некоторых районах префектуры превышала 180 километров в час.

Напомним, тайфун " Трами" начал приближаться к японскому острову Окинава 28 сентября. В результате было отменено 530 рейсов.

Как сообщал УРА-Информ, от ветра, вызванного приближением тайфуна, пострадали 22 человека.