18:54 01.10.2018 | Общество | Новости
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В Индонезии диспетчер аэропорта погиб, когда пытался направить самолет в небо во время землетрясения

В Индонезии состоялись похороны 21-летнего авиадиспетчера Антониуса Гунавана Агунга, который погиб, выполняя свои обязанности во время землетрясения. Об этом передает Daily Mail.

В Индонезии диспетчер аэропорта погиб, когда пытался направить самолет в небо во время землетрясения

Сообщается, что в аэропорту Palu’s Mutiara SIS Al-Jufrie самолет авиакомпании Batik Air отказывался подниматься в воздух из-за угрозы вероятной аварии, так как полоса была непригодной для взлета.

К тому времени, когда самолет оказался в безопасности, подземные толчки достигли магнитуды 7,4, диспетчерская вышка начала рушиться. Диспетчер взял на себя ответственность и координировал взлет самолета до конца.

Но самому ему выжить не удалось. Диспетчерская рубка начала рушиться и похоронила Агунга под грудой металла и камней. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Индонезии в ночь на понедельник, 1 октября, произошло очередное землетрясение


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