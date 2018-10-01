В Индонезии диспетчер аэропорта погиб, когда пытался направить самолет в небо во время землетрясения

Сообщается, что в аэропорту Palu’s Mutiara SIS Al-Jufrie самолет авиакомпании Batik Air отказывался подниматься в воздух из-за угрозы вероятной аварии, так как полоса была непригодной для взлета.

К тому времени, когда самолет оказался в безопасности, подземные толчки достигли магнитуды 7,4, диспетчерская вышка начала рушиться. Диспетчер взял на себя ответственность и координировал взлет самолета до конца.

Но самому ему выжить не удалось. Диспетчерская рубка начала рушиться и похоронила Агунга под грудой металла и камней.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Индонезии в ночь на понедельник, 1 октября, произошло очередное землетрясение.