Минобразования изменило правила сдачи ВНО в колледжах и учреждениях профобразования

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что для начала будут тестировать по украинскому языку и литературе, а вторым - на выбор математика или история Украины.

В ведомстве также напомнили, что в 2019 году ВНО будет проходить с 20 мая по 12 июля. Каждый абитуриент сможет зарегистрироваться и сдать тест по четырем учебным предметам из перечня: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.

В свою очередь, выпускники школ будут сдавать ВНО по трем предметам засчитываться как оценка по ГИА. Они должны обязательно сдать: украинский язык и литературу; математику или историю Украины (по выбору участника); один предмет из списка (история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, французский язык).

Результат теста по иностранному языку засчитываться как ГИА за выполнение выпускниками школ задач.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", внешнее независимое оценивание в 2019 году пройдет с 20 мая по 12 июля. В целом внешнее независимое оценивание будет проходить по одиннадцати учебным предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.