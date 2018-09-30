14:42 30.09.2018 | Общество | Новости
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Китай занимает первенство среди восточных стран по количеству ВИЧ-инфицированных граждан

Китайские чиновники подсчитали, что количествр зараженных граждан ВИЧ-вирусом достигло отметки в 14 процентов. Об этом передает ВВС.

Китай занимает первенство среди восточных стран по количеству ВИЧ-инфицированных граждан

На сегодняшний день по стране свободно передвигаются 820 тыс. человек больны ВИЧ и СПИД. Ежегодно в стране количество больных ВИЧ и СПИД в Китае растет на 100 тыс.

Примечательно, что рост инфицированных растет за счет игнорирование контрацепции во время совершения полового акта, тогда как ранее большинство новых случаев болезни были связаны с переливанием крови.

Специальные ведомства для помощи этой группе людей в Китае очень ограничены, лечение ВИЧ-инфекции это скорее случай, нежели постоянное правило, сообщается в издании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за четыре месяца 2018 года в Украине по данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины было зарегистрировано 5 764 новых случая ВИЧ-инфекции. 


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