13:50 28.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Константинополь говорит, что никогда не отдавал Украинскую церковь Москве

Вселенский патриархат некогда не передавал Киевскую метрополию в каноническую территорию Московского патриархата.

Константинополь говорит, что никогда не отдавал Украинскую церковь Москве

Об этом говорится в 29-страничном исследовании греческих и российских ученых.

Они имели доступ к архиву Константинополя и провели крупное исследование его оригинальных текстов. В документе говорится, что право хиротонии, которое было предоставлено Москве, носило временный характер из-за финансовых причин.

К слову, сейчас Константинополь отреагировал на обвинения Москвы в "незаконном вторжении в ее каноническую территорию", опубликовав архивы церковной истории и Украинской Церкви со времен Крещения Руси до наших дней. В частности, там предоставлена аргументация Вселенского патриархата против упреков Московского.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея за неизменную позицию о предоставлении автокефалии Православной Церкви Украины.


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