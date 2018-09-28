Константинополь говорит, что никогда не отдавал Украинскую церковь Москве

Об этом говорится в 29-страничном исследовании греческих и российских ученых.

Они имели доступ к архиву Константинополя и провели крупное исследование его оригинальных текстов. В документе говорится, что право хиротонии, которое было предоставлено Москве, носило временный характер из-за финансовых причин.

К слову, сейчас Константинополь отреагировал на обвинения Москвы в "незаконном вторжении в ее каноническую территорию", опубликовав архивы церковной истории и Украинской Церкви со времен Крещения Руси до наших дней. В частности, там предоставлена аргументация Вселенского патриархата против упреков Московского.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея за неизменную позицию о предоставлении автокефалии Православной Церкви Украины.