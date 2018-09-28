В украинских школах появится обязательный учебник

Соответствующий меморандум о получении МОН подписало с общественной организацией "Почувствуй".

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, в Украине более 223 тыс. человек общаются жестовой речью. Для того, чтобы не ограничивать таких людей в нашем обществе, каждый школьник будет изучать этот язык.

В азбуке, которая призвана популяризировать изучение жестового языка, известные деятели культуры жестами передают буквы украинского алфавита.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство иностранных дел совместно с Министерством образования и науки Украины планируют увеличить финансирование украинских школ за рубежом. В Украине увеличивается финансирование на поддержку образования за рубежом на украинском языке.