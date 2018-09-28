Гудзь рассказала, когда появятся вакцины от гриппа

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, в данное время французская вакцина Vaxigrip Tetra уже находится на лабораторном контроле, а южнокорейская GC Flu в ближайшее время туда отправится.

По словам Гудзь, были некоторые проблемы с проошлогодними поставками французской вакцины, которые были созданы самим производителем. Они заключаются в том, что в сопровождающем лекарства сертификате было написано "партия вакцин, перепакована для Украины".

"Гослекслужбу насторожило это "послание". Позже и сама компания внесла множество изменений в свои регистрационные данные в Украине", - добавила она.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинское правительство продолжает разрабатывать программу для населения "Доступные лекарства", и уже через год украинцы смогут увидеть положительные изменения в этой сфере.