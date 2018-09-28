12:51 28.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Гудзь рассказала, когда появятся вакцины от гриппа

Отстраненная от исполнения обязанностей главы Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Наталья Гудзь заявила, что первая часть французских вакцин от гриппа по состоянию на 28 сентября находится на лабораторном контроле. Другую часть отправят туда в ближайшее время. 

Гудзь рассказала, когда появятся вакцины от гриппа

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, в данное время французская вакцина Vaxigrip Tetra уже находится на лабораторном контроле, а южнокорейская GC Flu в ближайшее время туда отправится.

По словам Гудзь, были некоторые проблемы с проошлогодними поставками французской вакцины, которые были созданы самим производителем. Они заключаются в том, что в сопровождающем лекарства сертификате было написано "партия вакцин, перепакована для Украины". 

"Гослекслужбу насторожило это "послание". Позже и сама компания внесла множество изменений в свои регистрационные данные в Украине", - добавила она. 

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинское правительство продолжает разрабатывать программу для населения "Доступные лекарства", и уже через год украинцы смогут увидеть положительные изменения в этой сфере.


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