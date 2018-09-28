Поезд "четырех столиц" отправился в первый рейс - ФОТО

Так, сегодня в полдень впервые в соседние страны отправился поезд компании.

"Счастливого пути!", - написал Кравцов в соцсети.

Отметим, что на весь поезд нарисован орнамент обновленного логотипа компании, который состоит из двух букв УЗ. Также в логотипе представлен логотип поезда, который отличается от предыдущего местом расположения.

Известно, что украинский поезд будет ездить в четыре столицы мира. С Киева он будет отправляется в 14:07 а прибывать в Ригу уже утром в 09:05. То есть, на дорогу будет потрачено меньше суток.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", "Укрзализныця" с сентября этого года даст возможность украинцам путешествовать на поезде в четыре столицы. Так, новым поездом с начала осени можно ездить из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу.