15:29 28.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Поезд "четырех столиц" отправился в первый рейс - ФОТО

Сегодня 28 сентября, свой первый рейс осуществил поезд "четырех столиц". Соответствующую информацию опубликовал исполняющий обязанности правления компанией Евгений Кравцов.

Поезд

Так, сегодня в полдень впервые в соседние страны отправился поезд компании.

"Счастливого пути!", - написал Кравцов в соцсети.

Отметим, что на весь поезд нарисован орнамент обновленного логотипа компании, который состоит из двух букв УЗ. Также в логотипе представлен логотип поезда, который отличается от предыдущего местом расположения.

Известно, что украинский поезд будет ездить в четыре столицы мира. С Киева он будет отправляется в 14:07 а прибывать в Ригу уже утром в 09:05. То есть, на дорогу будет потрачено меньше суток.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ""Укрзализныця" с сентября этого года даст возможность украинцам путешествовать на поезде в четыре столицы. Так, новым поездом с начала осени можно ездить из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу.


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