19:14 28.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд постановил освободить из-под стражи антимайдановца "Топаза"

Октябрьский районный суд города Харькова в пятницу, 28 сентября, принял решение о немедленном освобождении из-под стражи антимайдановца Игната Кромского, известного по прозвищу "Топаз". 

Суд постановил освободить из-под стражи антимайдановца

Об этом сообщает адвокат Кромского Дмитрий Горшколепов на своей страничке в Facebook.

По словам стороны защиты, согласно "закону Савченко" Кромской отбыл наказание больше, чем ему было назначено решением суда - восемь лет и 3,5 месяца вместо восьми лет лишения свободы. В связи с этим соответствующее разъяснения пленума были приняты во внимание, сроки зачислены в срок наказания. 

"Октябрьский суд принял определение о немедленном особождении его из-под стражи", - написал адвокат.

Вместе с тем Дмитрий Горшколепов подчеркнул, что в данное время идет оформление документов относительно освобождения антимайдановца Игната Кромского. Поэтому, если не сегодня, тогда уже завтра "Топаз" выйдет на свободу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Киевский районный суд города Харькова во вторник, 30 января, вынес обвинительный приговор антимайдановцу Игната Кромского, более известному как "Топаз". Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного Кодекса Украины Посягательство на территориальную целостности и неприкосновенность Украины, Массовые беспорядки и Незаконное завладение транспортным средством.

 


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