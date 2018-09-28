Суд постановил освободить из-под стражи антимайдановца "Топаза"

Об этом сообщает адвокат Кромского Дмитрий Горшколепов на своей страничке в Facebook.

По словам стороны защиты, согласно "закону Савченко" Кромской отбыл наказание больше, чем ему было назначено решением суда - восемь лет и 3,5 месяца вместо восьми лет лишения свободы. В связи с этим соответствующее разъяснения пленума были приняты во внимание, сроки зачислены в срок наказания.

"Октябрьский суд принял определение о немедленном особождении его из-под стражи", - написал адвокат.

Вместе с тем Дмитрий Горшколепов подчеркнул, что в данное время идет оформление документов относительно освобождения антимайдановца Игната Кромского. Поэтому, если не сегодня, тогда уже завтра "Топаз" выйдет на свободу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Киевский районный суд города Харькова во вторник, 30 января, вынес обвинительный приговор антимайдановцу Игната Кромского, более известному как "Топаз". Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного Кодекса Украины Посягательство на территориальную целостности и неприкосновенность Украины, Массовые беспорядки и Незаконное завладение транспортным средством.