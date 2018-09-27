10:19 27.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Военная база ВМС определила задачи в Азовском море

Замначальника штаба командования ВМС Вооруженных сил Украины по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко рассказал, что украинская военная база определила свои задачи во время присутствия в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Военная база ВМС определила задачи в Азовском море

Отмечается, что украинское подразделение планирует создать до конца 2018 года в Бердянску военную базу ВМС, которая будет заниматься раскрытием и нейтрализацией российских угроз.

Управляющий штаба утверждает, что одной из основных задач будет защита портов возле Азовского моря и обеспечение безлопастного судоходства. Ведь есть зафиксировано очень много случаев потерь украинских суден из-за морских мин.

В нынешней ситуации российские власти имеют все возможности и право применять минное оружие неограниченно с различных платформ.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Украина начинает перебрасывать части военно-морского флота на патрулирование акватории Азовского моря. Во внутренние воды Азовского моря были отправлены судна "Донбасс" и "Корец", которые сейчас находятся непосредственно перед мостом с полуострова Тамань в Крым.


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