Экс-боец "Торнадо" рассказал, за что убил Сармата в Бердянске

Об этом сообщает местное издание "Бердянск 24".

Как отечается, накануне убийства 27-летний Матюшин познакомился с Михаилом Сигидой в гостинице "Евро". В это время экс-боец "Торнадо" как раз отдыхал в Бердянске со своей супругой.

По его словам, именно Сигида попросил его проучить Сармата за рэкет и вымогательство, "прострелив ягодицы". При этом он пообещал за "услугу" денег на развитие любого бизнеса.

Также Матюшин сообщил, что указания от Сигиды получал по WhatsApp. Михаил передал ему обрез, охотничьи патроны и ключи от красной "Таврии". Помимо этого стрелок знал о расписании дня своей жертвы. Убийство было совершено после того, как Олешко вернулся из горсовета.

"Он приехал через 20 минут, вышел из автомобиля в сопровождении трех мужчин. Мы подъехали ближе. Я вышел из машины, по дороге вытащил заряженный двумя патронами обрез. В это время Сармат вошел во двор в сопровождении одного из мужчин. Я двинулся следом, прицелился в спину и выстрелил. Пострадавший упал на землю, а я пошел в "Таврию". Слышал, что мне в спину пытались стрелять, - прозвучало пять-шесть выстрелов.

Напоследок подозреваемый добавил, что после убийства он напрвлялся в Днепр, после чего был вскоре задержан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Бердянский суд взял под стражу на два месяца без возможности выхода под залог второго подозреваемого в убийстве Виталия Олешко Николая Ломако.