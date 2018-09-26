В Полтаве проезд в общественном транспорте подешевел до двух гривен

Об этом сообщает пресс-служба Полтавского городского совета.

По предварительной информации, цена проезда в Полтаве четыре гривны и не более. Вместе с тем начальник отдела транспортных перевозок и связи Юрий Сябро представил на рассмотрение исполкома два проекта решений о победителях конкурса перевозчиков и утверждении коэффициента соотношения количества пассажиров-льготников к пассажирам, которые оплачивают проезд.

"Электротранспорт и автотранспорт КП "Полтаваэлектроавтотранс" осуществляет перевозки по тарифам две гривны - поездка в троллейбусе и четыре гривны", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стоимость проезда в маршрутных такси повысилась в Ирпене Киевской области. С 13 сентября жители Ирпеня будут платить вместо шести – семь гривен за проезд.

Кроме этого, в мэрии города уточнили, что перевозчики хотели сделать выше цены для проезда школьников – до трех гривен, но власти ограничились только повышением цен для взрослых.