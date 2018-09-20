В Одессе на взятке попался полицейский

Сотрудник управления превентивной деятельности облуправления попался на взятке. Как сообщает пресс-служба СБУ, майор полиции наладил механизм получения неправомерной выгоды от водителей импортных автомобилей с двойными номерами, так называемых "двойников".

Правоохранителям удалось задокументировать факт вымогательства у местного жителя 1,5 тысяч долларов, за которые чиновник обещал не привлечение его к ответственности за управление автомобилем BMW Х6 с измененными номерами агрегатов.

Чиновник был задержан во время получения всей суммы взятки. По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 18 сентября, задержали руководителя одного из управлений Одесской таможни Государственной фискальной служб. Чиновника попался на взятке.