13:32 20.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе на взятке попался полицейский

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины в четверг, 20 сентября, задержали чиновника Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В Одессе на взятке попался полицейский

Сотрудник управления превентивной деятельности облуправления попался на взятке. Как сообщает пресс-служба СБУ, майор полиции наладил механизм получения неправомерной выгоды от водителей импортных автомобилей с двойными номерами, так называемых "двойников".

Правоохранителям удалось задокументировать факт вымогательства у местного жителя 1,5 тысяч долларов, за которые чиновник обещал не привлечение его к ответственности за управление автомобилем BMW Х6 с измененными номерами агрегатов.

Чиновник был задержан во время получения всей суммы взятки. По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 18 сентября, задержали руководителя одного из управлений Одесской таможни Государственной фискальной служб. Чиновника попался на взятке.


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