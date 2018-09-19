20:32 19.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Столичный суд арестовал имущество Омеляна

Соломенский районный суд города Киева в среду, 19 сентября, принял решение арестовать имущества министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Столичный суд арестовал имущество Омеляна

Сегодня в суд поступило два ходатайства об аресте имущества министра, одно из которых было удовлетворено полностью, а второе - частично. Как сообщила пресс-секретарь суда Яна Квитченко, рассмотрение ходатайств осуществлялось в закрытом режиме, а учитывая требования норм процессуального законодательства, говорить о деталях пока нет возможности.

Поэтому сказать на какое именно имущество накладывался арест нельзя. В свою очередь Омелян в комментарии журналистам сообщил, что также еще не знает подробностей ареста своего имущества, поскольку узнал об этом из новостей.

Позже пресс-секретарь министра инфраструктуры Украины Марина Томко на своей странице в социальной сети написала, что о согласно неподтвержденной информации, закрытым решением суда арестован квартира (министра в 60 квадратных метров и и машина брата министра.

В собственности Омеляна остались не арестованными галстуки, носки и с несколько сотен книг, - добавила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 сентября Омелян уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений. В свою очередь, сам Омелян заявил, что связывает подозрение в незаконном обогащении с проводимыми им реформами, начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко.


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