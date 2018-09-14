09:15 14.09.2018 | Общество | Новости
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Ураган "Флоренс" подошел к побережью США, ожидаются сильные подтопления

В пятницу утром, 14 сентября, ураган “Флоренс” вплотную подошел к восточному побережью Соединенных Штатов Америки.

Ураган

Первыми под удар стихии приняли прибрежные города штата Северная Каролина. Синоптики предупреждают, что ураган вызовет обильные осадки и приведет к затоплению обширных территорий.

Вместе с тем, как сообщают американские СМИ, "Флоренс" подошел у берегам США уже немного ослабевшим. На данный момент уме присвоена вторая категория и в этом случае скорость ветра в эпицентре урагана составит около 150 километров в час.

Сейчас ураган движется в северозападном направлении со скоростью 17 километров в час. По мнению синоптиков, сильнее всего пострадают штаты Северная и Южная Каролина. Шторм будет медленно продвигаться вдоль побережья, проливные дожди на восточном побережье ожидаются в течение всей пятницы и субботы.

При этом штормовой прилив в сочетании с сильным ветром приведет к сильному затоплению прибрежных территорий. Уровень воды на суше может подняться до четырех метров.

По словам администратора федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям Брока Лонга, штормовой прилив может стать "самой серьезной проблемой". Он попросил жителей побережья Северной и Южной Каролины прислушаться к предупреждениям об эвакуации, заявив, что "время истекает".

Напомним, в районах, которые могут пострадать от " Флоренс", живут около десяти миллионов человек.

Как сообщал УРА-Информ, губернаторы Северной и Южной Каролины, Вирджинии и Джорджии объявили в своих штатах режим ЧС, чтобы ускорить процесс оказания помощи пострадавшим от урагана. Всем жителям опасных районов было настоятельно рекомендовано эвакуироваться из зон потенциального затопления.


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