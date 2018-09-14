Рекордное количество украинских спецназовцев будет направлено на южную границу

В следствии агрессивных действий России неподалеку Азовского и Черного морей, украинская сторона направит на службу на южную границу около 270 спецназовцев. Об этом сообщает пресс-служба пограничного ведомства.
По словам главы ГНСУ Петра Цигикала, для лучшей защиты морского спецназа, украинские военные будут нести службу в акватории Азовского и Черного морей.
Для предотвращения возможных провокаций со стороны агрессора, Госпогранслужба развивается по двум направлениям. Для начала проводится детальный мониторинг правоохранительной отрасли, а затем наращиваются и усиливаются резервы.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине за время незаконной аннексии Крыма зафиксировала 42 случая насильственного исчезновения людей.