11:39 14.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Рекордное количество украинских спецназовцев будет направлено на южную границу

В следствии агрессивных действий России неподалеку Азовского и Черного морей, украинская сторона направит на службу на южную границу около 270 спецназовцев. Об этом сообщает пресс-служба пограничного ведомства.

Рекордное количество украинских спецназовцев будет направлено на южную границу

По словам главы ГНСУ Петра Цигикала, для лучшей защиты морского спецназа, украинские военные будут нести службу в акватории Азовского и Черного морей.

Для предотвращения возможных провокаций со стороны агрессора, Госпогранслужба развивается по двум направлениям. Для начала проводится детальный мониторинг правоохранительной отрасли, а затем наращиваются и усиливаются резервы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине за время незаконной аннексии Крыма зафиксировала 42 случая насильственного исчезновения людей.


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