Рекордное количество украинских спецназовцев будет направлено на южную границу

По словам главы ГНСУ Петра Цигикала, для лучшей защиты морского спецназа, украинские военные будут нести службу в акватории Азовского и Черного морей.

Для предотвращения возможных провокаций со стороны агрессора, Госпогранслужба развивается по двум направлениям. Для начала проводится детальный мониторинг правоохранительной отрасли, а затем наращиваются и усиливаются резервы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине за время незаконной аннексии Крыма зафиксировала 42 случая насильственного исчезновения людей.