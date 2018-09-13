20:15 13.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100203581:Polishuk

Омелян заявил, что не собирается в отставку

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что уходить в отставку не собирается.

Омелян заявил, что не собирается в отставку

Вместе с тем он уверен, что после его отставки все обвинения против него исчезли бы. Об этом он сообщил во время брифинга в четверг, 13 сентября.

По его словам, ему надоела эта должность и у него бы не было таких проблем и публичного шельмования, если бы он не был министром, но такой радости он никому не подарит.

При этом министр заверил, что у него нет пяти миллионов гривен для залога, которые Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена просить в суде об избрании министру меры пресечения.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро объявило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну подозрение в незаконном обогащении и сокрытии доходов. На брифинге Омелян опроверг выдвинутые против него обвинения и заявил, что на него осуществляется давление со стороны сотрудников НАБУ.

Как сообщал УРА-Информ, руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что следствие попросит суд избрать для подозреваемого в незаконном обогащении Омеляна меру пресечения в виде залога в сумме пять тысяч гривен.


Поделиться
Читайте также:
 
Нацбанк на пятницу немного опустил гривну Итальянский "Кьево" лишён трёх очков за финансовые махинации Великобритания объявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей россияне несут ересь Не бойтесь российских вооруженных сил на "Востоке"
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив