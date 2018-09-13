Омелян заявил, что не собирается в отставку

Вместе с тем он уверен, что после его отставки все обвинения против него исчезли бы. Об этом он сообщил во время брифинга в четверг, 13 сентября.

По его словам, ему надоела эта должность и у него бы не было таких проблем и публичного шельмования, если бы он не был министром, но такой радости он никому не подарит.

При этом министр заверил, что у него нет пяти миллионов гривен для залога, которые Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена просить в суде об избрании министру меры пресечения.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро объявило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну подозрение в незаконном обогащении и сокрытии доходов. На брифинге Омелян опроверг выдвинутые против него обвинения и заявил, что на него осуществляется давление со стороны сотрудников НАБУ.

Как сообщал УРА-Информ, руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что следствие попросит суд избрать для подозреваемого в незаконном обогащении Омеляна меру пресечения в виде залога в сумме пять тысяч гривен.