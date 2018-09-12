13:59 12.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100203464:Polishuk

Сущенко пообещал семье, что обязательно вернется

Украинский журналист Роман Сущенко, незаконно осужденный в Российской Федерации, рассчитывает на обмен.

Сущенко пообещал семье, что обязательно вернется

Он пообещал семье, что обязательно вернется. Об этом украинце заявил в среду, 12 сентября, перед началом заседания в Верховном суде России.

Он также отметил, что готов к любому развитию событий, в частности, и к этапированию в колонию.

Я рассчитываю на обмен, все зависит от переговорщиков, - сказал он, добавив, что находится в хорошей физической и моральной форме.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для Сущенко. В свою очередь адвокат Сущенко Марк Фейгин заявил, что уже готовит жалобу в Европейский суд по правам человека.

Напомним, Сущенко был задержан в РФ в октябре 2016 года по подозрению в шпионаже. В РФ также считают Сущенко кадровым сотрудником украинской разведки. Так, по версии следствия, он якобы занимался сбором секретных сведений о деятельности вооруженных сил и войск нацгвардии РФ.


Поделиться
Читайте также:

  • "Российским государственным террором" называет западная пресса отравление в Солсбери. Расследование британских спецслужб раскрывает "преступную халатность" агентов ГРУ на британской земле, пишут обозреватели. Однако аналитики не согласны с выводом о "халтурной, дилетантской" работе российской спецслужбы: целью ГРУ могла быть рискованная, дерзкая операция запугивания западных спецслужб. По мнению Independent, эскалация конфликта в сторону односторонней холодной войны навредит скорее Британии, чем России. NYT сообщает, что Скрипаль сотрудничал с испанской разведкой, и проводит параллели с судьбой Литвиненко.

  • Общественный защитник незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин посетит своего подзащитного в среду, 25 июля.

  • В течение суток 9 сентября контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли 32,6 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

  • Адвокаты арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко в среду, 29 ноября, подали апелляцию на продление ареста их подзащитному.

  • Дело незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный суд РФ.
 
В Днепре бензовоз без тормозов влетел в пешехода - ФОТО В турецкой Анталье произошло землетрясение "Укрзализныця" готова списать 40% парка локомотивов "Укрзализныця" готова списать 40% парка локомотивов
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив