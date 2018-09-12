Сущенко пообещал семье, что обязательно вернется

Он пообещал семье, что обязательно вернется. Об этом украинце заявил в среду, 12 сентября, перед началом заседания в Верховном суде России.

Он также отметил, что готов к любому развитию событий, в частности, и к этапированию в колонию.

Я рассчитываю на обмен, все зависит от переговорщиков, - сказал он, добавив, что находится в хорошей физической и моральной форме.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для Сущенко. В свою очередь адвокат Сущенко Марк Фейгин заявил, что уже готовит жалобу в Европейский суд по правам человека.

Напомним, Сущенко был задержан в РФ в октябре 2016 года по подозрению в шпионаже. В РФ также считают Сущенко кадровым сотрудником украинской разведки. Так, по версии следствия, он якобы занимался сбором секретных сведений о деятельности вооруженных сил и войск нацгвардии РФ.