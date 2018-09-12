Сенцов номинирован на премию Сахарова, - Рикард Йозвяк

Об этом во вторник, 6 августа, в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. Напомним, премия имени Андрея Сахарова За свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента.

Она основана в 1988 году и вручается в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

В 2016 году на премию был номинирован лидер крымских татар Мустафа Джемилев, в 2015 году - украинка Надежда Савченко. В 2014 году на получение премии выдвинули Евромайдан.

Как сообщал УРА-Информ, 14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских заключенных. За эти четыре месяца он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.