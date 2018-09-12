На Донбассе на взятке попался налоговик - ФОТО

Чиновник попался "на горячем" во время получения взятки. Как сообщил в среду, 12 сентября, пресс-центр Операции объединенных сил, следователи военной прокуратуры Объединенных сил совместно с оперативными сотрудниками Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях разоблачили взяточника.

Майор налоговой службы Б требовал от гражданина Украины 48 тысяч гривен за беспрепятственное перемещение товаров через КПВВ Марьинка на временно не подконтрольную территорию. Эту сумму обнаружили и изъяли на месте совершения преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, а также обыски по месту работы и жительства фигуранта дела.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, депутата Днепропетровской областной рады задержан в понедельник, 10 сентября, полицией. Политик попался на получении взятки в размере шести тысяч долларов. Как сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины, момент получения взятки представительницей фракции Украинское объединение патриотов - "Укроп" был задокументирован.