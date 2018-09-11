Москалькова пообещала представить справку о состоянии здоровья Сенцова, - Денисова

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, Сенцов написал завещание на свое творчество, потому что понимает, что может не успеть этого сделать.

Она также заверила, что говорила с Москальковою и пыталась выяснить последнюю информацию о состоянии здоровья Сенцова.

Москалькова обещала завтра дать такую информацию, подтвержденную медицинскими данным. Должна быть медицинская справка, подписанная врачами. А насчет обмена Сенцова, то Москалькова не является тем человеком, который принимает решения. Ужасная ситуация происходит, но мы боремся, - сказала Денисова, добавив, что уже консультировалась с турецкими врачами, которые имеют опыт выведение людей из голодания. Они объяснили, что описание текущего состояния Сенцова свидетельствует, что отключаются внутренние органы. Возвращение из такого состояния к нормальной жизни тяжелое, - добавила омбудсмен.

Напомним, в Сенцова началась гипоксия.

Как сообщал УРА-Информ, адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что здоровье Сенцова подверглось необратимым изменениям и ему тяжело вставать с кровати.