10:59 07.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На юге Херсонской области объявили эвакуацию

На юге Херсонской области в пятницу утром, 7 сентября, объявлена эвакуация.

На юге Херсонской области объявили эвакуацию

Такое решение принято в связи с угрозой техногенной катастрофы и загрязнением воздуха на севере оккупированного Крыма. Как сообщила Херсонской областной государственной администрации, для предотвращения негативных последствий загрязнения воздуха в результате деятельности завода "Крымский титан" на оккупированном полуострове на юге Херсонской области приостанавливают работу школ и детсадов, а детей эвакуируют в оздоровительные лагеря.

Кроме того, приостановлен пропуск на пунктах "Каланчак" и "Чаплинка" в сторону Крыма.

Напомним, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц просит воздержаться от поездок в Крым в связи с загрязнением воздуха на севере полуострова.

Как сообщал УРА-Информ, вчера местные власти предупредили о возможной эвакуации из населенных пунктов юга Херсонской области несовершеннолетних детей, которые находятся в относительной близости к месту расположения завода "Крымский титан" в оккупированном Крыму, где происходят выбросы вредных химических веществ.


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