Глава УПЦ КП рассчитывает на создания единой поместной церкви в Украине до конца года

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что единая поместная церковь в Украине будет создана до конца текущего года. В случае, если некоторые церкви откажутся к ней присоединятся, они должны называться Русская православная церковь в Украине.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Филарет добавил, что после томоса будет Собор тех архиереев, которые обратились ко Вселенскому патриарху о предоставлении томоса об автокефалии.
Стоит отметить, что собор означает объединение в одну единую поместную украинскую автокефальную церковь, и он изберет своего предстоятеля в Украине.
На вопрос о перспективах создания в Украине единой поместной церкви он ответил: "В этом году".
Также настоятель украинской церкви добавил, что Вселенский патриархат на своем собрании принял решение о возможности предоставлять право государствам на создание поместной соборной православной церкви без учета позиции Русской православной церкви.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Стамбуле начался Архиерейский собор Константинопольской церкви. Главной темой которого является предоставление украинской Православной церкви автокефалии. Православный Собор прибыли более ста епископов со всего мира.