Минские соглашения находятся под угрозой срыва, - Лавров

"В нынешней ситуации невозможно говорить о ближайшей встречи в "нормандском формате", как этого многие хотят среди наших европейских партнеров", - подчеркнул Лавров. Министр уверен, что ликвидация Захарченко является провокацией Украины, которая намерена полностью сорвать имплементацию Минских договоренностей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в прямом эфире одного из российских государственных телеканалов заявила, что ответственность за убийство главаря самопровозглашенного "ДНР" полностью лежит на руководстве Украины.

Напомним, что глава "ДНР" Александр Захарченко скончался от полученных ранений на месте происшествия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Службе безопасности Украины отрицают свою причастность к ликвидации боевика "ДНР" Александра Захарченко.