После выходных в Украину придет похолодание

На выходные, 1-2 сентября, в Украине ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха +26..+32 градуса.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.
По ее словам, есть вероятность небольших дождей с грозами на западе.
На юге, востоке и в большинстве центральных областей местами +32..+35 градусов.
В Киеве суббота-воскресенье будут ясными и теплыми в течение дня +27.. +30 градусов.
По словам синоптика, в выходные, 8-9 сентября, температуры воздуха значительно снизится. Сначала до +20..+23 градусов, а в воскресенье и ниже 20 градусов.
В столице также, по предварительным прогнозам, 8-9 сентября ощутимо похолодает.