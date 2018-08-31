19:33 31.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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После выходных в Украину придет похолодание

На выходные, 1-2 сентября, в Украине ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха +26..+32 градуса.

После выходных в Украину придет похолодание

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, есть вероятность небольших дождей с грозами на западе.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей местами +32..+35 градусов.

В Киеве суббота-воскресенье будут ясными и теплыми в течение дня +27.. +30 градусов.

По словам синоптика, в выходные, 8-9 сентября, температуры воздуха значительно снизится. Сначала до +20..+23 градусов, а в воскресенье и ниже 20 градусов.

В столице также, по предварительным прогнозам, 8-9 сентября ощутимо похолодает.


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