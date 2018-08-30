"Укрзализныця" запустила поезда в четыре столицы

"Укрзализныця" с сентября этого года даст возможность украинцам путешествовать на поезде в четыре столицы.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.
Так, новым поездом с начала осени можно ездить из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу.
Кроме того, Кравцов отметил, что цены на билеты "пытались сделать максимально доступными".
Таким образом, из Киева в Ригу:
- вагон купе - 2219,11 грн;
- вагон СВ - 4428,17 грн.
Киев - Вильнюс:
- вагон купе - 1640,62 грн;
- вагон СВ - 3271,78 грн.
Киев - Минск:
- вагон купе - 1853,98 грн;
- вагон СВ - 3574,69 грн.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после запуска скоростной электрички в аэропорт Борисполь, в акционерном обществе "Укрзализныци" намерены сделать единый билет на поезд и самолет. По словам управляющего, соответствующий проект предусматривает продажу пакета билетов на скоростные поезда и билеты на самолет.