"Укрзализныця" запустила поезда в четыре столицы

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Так, новым поездом с начала осени можно ездить из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу.

Кроме того, Кравцов отметил, что цены на билеты "пытались сделать максимально доступными".

Таким образом, из Киева в Ригу:

- вагон купе - 2219,11 грн;

- вагон СВ - 4428,17 грн.

Киев - Вильнюс:

- вагон купе - 1640,62 грн;

- вагон СВ - 3271,78 грн.

Киев - Минск:

- вагон купе - 1853,98 грн;

- вагон СВ - 3574,69 грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после запуска скоростной электрички в аэропорт Борисполь, в акционерном обществе "Укрзализныци" намерены сделать единый билет на поезд и самолет. По словам управляющего, соответствующий проект предусматривает продажу пакета билетов на скоростные поезда и билеты на самолет.