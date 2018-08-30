Пропавшими без вести на Донбассе считаются 294 человек, - Ирина Геращенко

При этом более тысячи тел до сих пор не идентифицированы. Об этом в четверг, 30 августа, на пресс-конференции сообщила первый вице-спикер украинского парламента и участник переговоров по Донбассу в Минске Ирина Геращенко.

По ее словам, в Минске Украина пользуется списком, который составляет объединенный центр Службы безопасности Украины. Это касается как и заложников, так и пропавших без вести.

Из разыскиваемых - очень много гражданских, но по оценкам Международного комитета Красного Креста по состоянию на сегодняшний день более тысячи тел остается не опознанными, - рассказала политик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во время боя под Иловайском и в самом городе в августе 2014 года погибли 366 украинских бойцов, более 450 получили ранения, 300 попали в плен, а 84 до сих пор считаются пропавшими без вести.