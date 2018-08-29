Поляк может сесть за избиение и оскорбление украинцев

В Польше 37-летнего жителя Жарского уезда, что в Любуском воеводстве, за избиение и публичное оскорбление украинцев могут посадить на три года.
Об этом сообщает издание News Lubuski.
Событие произошло 22 августа на рынке в городе Ленкниця.
Местной полиции удалось выяснить, что гражданин Польши публично оскорблял двух украинцев, учитывая их национальную принадлежность без всякой на то причины. Кроме того, мужчина ударил одного из украинцев в голову и угрожал убить.
Правоохранители задержали нападавшего и поместили его под стражу.
Как сообщал "УРА-Информ", на центральном кладбище польского Шецина началось строительство памятника жертвам украинских националистов во время Волынской трагедии.