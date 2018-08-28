В Украине во вторник сохранится чрезвычайная пожароопасность

Такая ситуация сохранится практически во всех областях, кроме крайнего запада. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сегодня днем в западных, северных, кроме Сумской, а также Винницкой областях местами ожидаются грозы, град и шквалы ветра до 15-20 метров на секунду.

На остальной территории синоптики обещают сухую и жаркую погоду.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 августа на юге и востоке Украины, а также в Днепропетровской области ожидается жара. Температура воздуха в дневные часы составит 28-33 градуса выше нуля.