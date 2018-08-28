Украинским школьникам сократили каникулы

Министерство считает, что новый учебный год лучше начать 1 сентября, которое в этом году выпадает на субботу. А также сделать три раза каникулы среди учебного года. Стандартно - это осень, зима и весна. Также в этом году согласно рекомендаций министерства период отдыха не должен превышать 30 календарных дней.

Так, согласно рекомендациям, расписание каникул выглядит так: осенние каникулы продлятся с 29 октября по 4 ноября. Зимнее рекомендуют сделать с 22 декабря по 7 января, а весенние в последнюю неделю марта.

Как сообщал "УРА-Информ", до конца года в Киеве будут открыты после реконструкции три школы и овсемь детских садов.