17:32 28.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинским школьникам сократили каникулы

В этом году школьники будут отдыхать меньше, такое решение приняли в Министерстве образования и науки. Они огласили свои рекомендации по расписанию каникул на новый учебный год.

Украинским школьникам сократили каникулы

Министерство считает, что новый учебный год лучше начать 1 сентября, которое в этом году выпадает на субботу. А также сделать три раза каникулы среди учебного года. Стандартно - это осень, зима и весна. Также в этом году согласно рекомендаций министерства период отдыха не должен превышать 30 календарных дней.

Так, согласно рекомендациям, расписание каникул выглядит так: осенние каникулы продлятся с 29 октября по 4 ноября. Зимнее рекомендуют сделать с 22 декабря по 7 января, а весенние в последнюю неделю марта.

Как сообщал "УРА-Информ", до конца года в Киеве будут открыты после реконструкции три школы и овсемь детских садов.


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