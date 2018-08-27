12:59 27.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Заседание по мере пресечения Савченко перенесли на 29 августа

Шевченковский районный суд города Киева в понедельник, 27 августа, перенес заседание по мере пресечения народному депутату Надежде Савченко.

Заседание по мере пресечения Савченко перенесли на 29 августа

Суд принял решение о переносе из-за неявки подозреваемой, поскольку она намерена принять участие в заседании Апелляционного суда Киева, которое начнется в понедельник в полдень.

Таким образом, рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры о продление Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей отложили на 29 августа.

Напомним, апелляционный суд Киева оставил Надежду Савченко под стражей до 7 сентября.

До этого стало известно, сколько людей могли пострадать от теракта, который якобы готовили Савченко и Владимир Рубан. По данным эксперта, речь идет о более 7 тыс. потенциальных жертвах.

Как сообщал УРА-Информ, Савченко якобы планировала покушения на высших руководителей Украины, в частности, президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других. 2 августа 2018 года прокуратура объявила о завершении досудебного расследования.


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