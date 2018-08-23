15:26 23.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100202018:nastya

Украинцам с долгами теперь не будут продавать автомобили

Украинское правительство приняло решение о запрете перерегистрации и снятия с учета транспортного средства в случае наличия сведений о его владельце в Едином реестре должников.

Украинцам с долгами теперь не будут продавать автомобили

Соответствующую информацию об этом передает портал Автоконсалтинг.

Отмечается, что Кабмин внес соответствующие изменения в Порядок госрегистрации, снятия с учета автомобилей, автобусов, самоходных машин на шасси автомобилей, мотоциклов, прицепов и полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним ТС, мопедов.

Так, в документе указано, что во время регистрации лица, будет проверятся сведения о его владельце в реестре должников и делать соответствующую отметку на заявлении владельца авто.

Единый реестр должников является составной частью Автоматизированной системы исполнительного производства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская полиция начнет штрафовать владельцев авто на еврономерах, у которых просрочена регистрация в Украине. Сообщается, что  с конца июня полиция получила доступ таможенной базе "Инспектор-2006". 


Поделиться
Читайте также:
 
Ученые доказали, что у современного человека два прародителя В Мадриде появится первый дом престарелых для ЛГБТ В NASA задумались о возвращении на Луну Луну На Донбассе в многочасовом бою погибли бойцы ВСУ
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив