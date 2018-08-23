Украинцам с долгами теперь не будут продавать автомобили

Соответствующую информацию об этом передает портал Автоконсалтинг.

Отмечается, что Кабмин внес соответствующие изменения в Порядок госрегистрации, снятия с учета автомобилей, автобусов, самоходных машин на шасси автомобилей, мотоциклов, прицепов и полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним ТС, мопедов.

Так, в документе указано, что во время регистрации лица, будет проверятся сведения о его владельце в реестре должников и делать соответствующую отметку на заявлении владельца авто.

Единый реестр должников является составной частью Автоматизированной системы исполнительного производства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская полиция начнет штрафовать владельцев авто на еврономерах, у которых просрочена регистрация в Украине. Сообщается, что с конца июня полиция получила доступ таможенной базе "Инспектор-2006".