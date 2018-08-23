Боевики в среду 24 раза обстреляли позиции украинских войск

Вместе с тем наши войска полностью контролировали ее. При этом боевики 24 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения.

В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, российские наемные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с минометов калибра 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибра 122 мм.

В основном противник вел обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Екатериновка, Опытное, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное. Вблизи Гнутово оккупанты обстреляли позиции Объединенных войск из артиллерии калибра 122 мм.

Также противник применил против наших защитников 120 мм минометы в районе Крымского и 82 мм минометы в районе населенного пункта Пески”.

Напомним, за прошедшие сутки вторник, 21 августа, боевики на Донбассе 24 раза обстреляли позиции Вооруженных силы Украины. При этом четыре раза противник применял вооружения, запрещенного минскими договоренностями. К счастью, потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за эти сутки нет.