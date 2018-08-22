07:59 22.08.2018 | Общество | Новости
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В Венесуэле произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3 балла - ФОТО

В Карибском море, возле берегов Венесуэлы в ночь на среду, 22 августа, произошло сильное землетрясение.

В Венесуэле произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3 балла - ФОТО

Его магнитуда составила 7,3 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, землетрясение случилось в 20 километрах от города Ягуарапаро и в 160 километрах от столицы Тринидада и Тобаго Портф-оф-Спейн. Эпицентр подземных толчков был расположен на глубине 123 километрах.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр изначально сообщал об магнитуде землетрясения в семь баллов, но позже оно возросло до 7,3 баллов.

В данное время сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Вместе с тем в Каракасе после сильного землетрясения заметно накренились пять верхних этажей недостроенного небоскреба.

В здании высотой около 190 метров, строительство которого прекратилось в 1994 году, долгое время проживали люди, из-за чего небоскреб называли "вертикальными трущобами".

Последние пять этажей старого финансового центра Confinanzas, который расселили еще три года назад, накренились на 25 градусов. Сейчас ведется оценка ущерба и принимаются необходимые меры в районе.

Напомним, как сообщает УРА-Информ, в Индонезии в результате очередног землетрясения погибли 5 человек. Два человека погибли в восточной части Ломбока, еще трое скончались на соседнем острове Сумбава.


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