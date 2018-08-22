11:45 22.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На пунктах пропуска в Донбассе очень большой пассажиропоток

Начиная с вчерашнего дня 21 августа, на Донбассе резко увеличился поток через контрольные пункты въезда-выезда.

На пунктах пропуска в Донбассе очень большой пассажиропоток

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Так, на пунктах пропуска находилось такое количество транспортных средств: Майорское - 30/60; Марьинка - 0/70; Новотроицкое - 35/40; Гнутово - 15/10.

В ведомтве отметили, что всего за прошедшие сутки контрольные пункты пересекли 54 тыс. человек и 6,5 тыс. транспортных средств.

Кроме того, сотрудники границы на пунктах пропуска предупредили шесть попыток нарушения правил перемещения товаров на общую сумму почти 170 тыс. гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли 40,8 тысяч человек. Так, через КПВВ последовало 40,8 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.


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