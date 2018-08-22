13:29 22.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Денисова просит Грецию освободить украинских моряков

Омбудсмен Людмила Денисова планирует в сентябре посетить Грецию. Там она хочет решить вопрос о задержанных украинских моряках, отбывающих наказание в греческих тюрьмах и находятся под следствием.

Денисова просит Грецию освободить украинских моряков

Об этом Людмила Денисова сообщила в эксклюзивном интервью "Прямом".

По ее словам в этой Балканской стране содержится 165 украинских граждан. 140 из них заключены под стражу за то, что перевозили нелегальных мигрантов. Денисова также сообщила, что украинское правительство проводит переговоры с РФ по незаконно задержанных пятерых моряков в аннексированом Крыму.

Также Людмила Денисова отметила, что обратилась к Дуне Миятович, комиссару по правам человека ЕС, попросив помощи в освобождении украинских граждан, ведь некоторые из них признаны жертвами в сфере торговли людьми.

Как сообщал "УРА-Информ", украинская сторона предложила провести встречу омбудсменов Украины и Российской Федерации 21-22 августа в Минске, в рамках ТКГ относительно освобождения заложников. Об этом в сети Facebook написала первый заместитель председателя ВРУ Ирина Геращенко.


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