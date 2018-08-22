10:54 22.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Более 30 тыс. полицейских будут охранять украинцев в День Независимости

Обеспечивать надлежащий порядок и охрану в День Независимости Украины будут по меньшей мере 30 тыс. правоохранителей.

Более 30 тыс. полицейских будут охранять украинцев в День Независимости

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Отмечается, что к службе приступят Национальная гвардия, Национальная полиция, Госслужба по ЧС и другие.

В свою очередь, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что вообще в системе МВД достаточно личного состава, чтобы обеспечить безопасность граждан не только в Киеве, но и в каждом городке, городе нашего государства, чтобы публичная безопасность была обеспечена на достойном уровне.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", по случаю праздновани Дня Независимости Украины ожидаются массовые гуляния, поэтому спасатели будут обеспечивать полную безопасность граждан. Отмечается, что в Главном управлении состоялся строевой смотр и оперативное совещание с работниками, которые непосредственно будут нести дежурство во время проведения праздничных мероприятий.


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