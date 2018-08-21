07:45 21.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Беларуси готовятся у двухдневному заседанию Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Министерство иностранных дел Беларуси готово обеспечить все условия для проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по Донбассу и ее подгрупп.

В Беларуси готовятся у двухдневному заседанию Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Заседание откроется во вторник, 21 августа в Минске и продлится два дня. Как сообщил накануне начальник управления информации и цифровой дипломатии пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, на этой неделе ожидается, что заседания рабочих групп в рамках ТКГ начнутся во вторник и продолжатся в среду.

Мы обеспечим все условия для работы контактной группы, - заверили в беларусском дипломатическом ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, предыдущее заседание ТКГ в Минске прошло 25 июля.

Тогда Украина заявила, что "референдум", который на Донбассе намерена провести Россия, будет ничем иным, как тяжелым международным преступлением.


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