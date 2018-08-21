15:56 21.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201850:nastya

В Авдеевке восстанавливают поврежденные здания местных жителей - ФОТО

В Донецкой области в городе Авдеевка спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций работают над восстановлением жилья местных жителей, которое было разрушено в результате вражеского артобстрела.

В Авдеевке восстанавливают поврежденные здания местных жителей - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, всего за сутки спецслужбы восстановили частные жилые дома на Лесной улице.

Всего было установлено 93 листа шифера, 44 м погонных доски, 34 м погонных бруса, 50 кв м рубероида и 81 м погонных конька. В данное время продолжаются работы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", начнутся работы по пуску газа для жителей Авдеевки. Планируется также подключение семи поселков Ясиноватского района. 


Поделиться
Читайте также:
 
Украинцев ждет подорожание продуктов Совет ЕС может вносить коррективы в санкции против РФ Организатор убийства журналиста Бабченко признал свою вину Суд вновь перенес рассмотрение дела об убийстве Бузины
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив