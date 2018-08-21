В Авдеевке восстанавливают поврежденные здания местных жителей - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, всего за сутки спецслужбы восстановили частные жилые дома на Лесной улице.

Всего было установлено 93 листа шифера, 44 м погонных доски, 34 м погонных бруса, 50 кв м рубероида и 81 м погонных конька. В данное время продолжаются работы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", начнутся работы по пуску газа для жителей Авдеевки. Планируется также подключение семи поселков Ясиноватского района.