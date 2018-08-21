13:08 21.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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У Порошенко хотят легализовать перевозки с оккупированным Крымом

На конкурсной основе предстоит отбор компании, которые будут осуществлять легальные пассажирские перевозки до границы между Херсонской областью и оккупированным полуостровом.

У Порошенко хотят легализовать перевозки с оккупированным Крымом

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя Президента Украины в Крыму Изет Гданов, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, украинские граждане в Крыму обращают внимание на отсутствие легального пассажирского сообщения с контрольно-пропускными пунктами въезда-выезда.

Кроме того, постпред президента отметил, что до сих пор эти люди не имеют отправных документов и даже не решается вопрос о легальном сообщении. Гданов заявил, что такой шаг позволит ликвидировать нелегальных перевозчиков.

Как сообщал "УРА-Информ", на полуострове Крым установили режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.


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