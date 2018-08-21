13:00 21.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На параде ко Дню Независимости покажут танки по стандартам НАТО

На предстоящем военном параде 24 августа в Киеве покажут танк Т-84-120 Ятаган, являющийся модернизированной под стандарты НАТО версией Т-84У Оплот.

На параде ко Дню Независимости покажут танки по стандартам НАТО

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Сообщается, что танк Ятаган разработан полностью по новому механизму с унитарными выстрелами натовского стандарта".

Новый механизм заряжания работает по конвейерному принципу и размещен в специальном отсеке в задней части башни. Этот отсек отделен от экипажа и имеет специальные вышибные панели, что позволяет максимально обеспечить безопасность экипажа и полностью соответствует решениям конструкторской школы стран-членов НАТО.

Кроме того, танк отличается от всех остальных высокими ходовыми характеристиками. Машина оснащена 1200-сильным дизельным двигателем, который разгоняет 48-тонный танк до 65 км/час. Удельная мощность Т-84-120 составляет 26 л.с./тонна, что выше показателей не только Т-64, Т-72, российского Т-90, но и некоторых современных танков стран НАТО.

Кроме того, боевое средство имеет многослойную броню, современную динамическую защиту Нож, комплекс электронно-оптического противодействия от управляемого вооружения.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в военном параде ко Дню Независимости Украины будут принимать участие министры обороны или их представители из европейских стран.


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