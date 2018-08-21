Госстат начал подготовку к пробной переписи населения

Сейчас служба проводит закупку услуг по разработке концепции технологии обработки данных и проектно-технической документации на создание автоматизированной системы сбора и обработки данных “Перепись 2020”. Как сообщили во вторник, 21 августа, в Госстате, какое именно оборудование будут использовать и сколько средств в целом понадобится на проведение пробной и Всеукраинской переписи станет известно, после разработки соответствующей концепции.

В ведомстве также отметили, что во время пробной переписи населения предполагается использование современных инновационных технологий, сети интернет для сбора данных и внесения их в базу, а также дальнейшей обработки и создания сводных выходных таблиц.

Для этого необходимо создать программно-аппаратный комплекс автоматизированной

Также в рамках этой закупки предполагается разработка проектно-технической документации на создание автоматизированной системы сбора и обработки данных пробной и Всеукраинской переписей населения и разработка концепции технологии обработки данных, которая должна содержать, в частности, результаты выполнения следующих этапов работ:

детальное изучение объекта автоматизации, поиск путей и оценку возможности реализации требований;

разработку альтернативных вариантов концепции автоматизированной системы “Перепись 2020” и планов их реализации;

оценку необходимых ресурсов на их реализацию и обеспечение функционирования;

оценку преимуществ и недостатков каждого варианта и тому подобное.

Учитывая это, провести оценку количества мобильных устройств, компьютерного оборудования для проведения пробной и Всеукраинской переписей населения, а также какие именно технические средства будут использоваться и сколько средств в целом необходимо для проведения переписей, возможно только после выполнения соответствующего договора на вышеуказанные услуги , - отметили в Госстате.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров принял решение о проведении пробной переписи населения Украины в 2019 году.