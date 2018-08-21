09:59 21.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201812:Polishuk

Чиновники Днепропетровского облавтодора присвоил три миллиона гривен

Управление защиты экономики в Днепропетровской области Национальной полиции и областная прокуратура передали в суд материалы дела с обвинительным актом в отношении должностных лиц областного автодора.

Чиновники Днепропетровского облавтодора присвоил три миллиона гривен

Чиновники в 2017 году завладели бюджетными средствами в сумме три миллиона гривен. Как сообщает во вторник, 21 августа, Департаментезащиты экономики Нацполиции Украины, во время расследования было установлено, что организованная группа состоит из четырех человек. Все они, злоупотребляя служебным положением, нанесли ущерб местному бюджету.

Чиновники подделывали документы, в результате чего завладели бюджетными средствами в сумме свыше трех миллионов гривен.

В полиции рассказали также, что действующие на то время чиновники составили заведомо ложные приемные акты о выполнении работ по ремонту дорог Днепропетровской области и акты потраченных на это материалов.

Прокуратура Днепропетровской области открыла против них уголовное дело по статьям Совершение преступления группой лиц, Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и Служебная подделка Уголовного кодекса Украины.

26 июня участникам преступной группы сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, суд в Львовской области арестовал руководителя районного отделения одного из банков, которая присвоила деньги вкладчиков в сумме 4 млн гривен.


Поделиться
Читайте также:
 
В ГПУ появились новые данные по убийству Шеремета, - Луценко Украинцы будут платить налоги по-новому - Госказначейство Столичный Труханов остров полностью реконструируют к концу года Столичный Труханов остров полностью реконструируют к концу года
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив