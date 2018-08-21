Чиновники Днепропетровского облавтодора присвоил три миллиона гривен

Чиновники в 2017 году завладели бюджетными средствами в сумме три миллиона гривен. Как сообщает во вторник, 21 августа, Департаментезащиты экономики Нацполиции Украины, во время расследования было установлено, что организованная группа состоит из четырех человек. Все они, злоупотребляя служебным положением, нанесли ущерб местному бюджету.

Чиновники подделывали документы, в результате чего завладели бюджетными средствами в сумме свыше трех миллионов гривен.

В полиции рассказали также, что действующие на то время чиновники составили заведомо ложные приемные акты о выполнении работ по ремонту дорог Днепропетровской области и акты потраченных на это материалов.

Прокуратура Днепропетровской области открыла против них уголовное дело по статьям Совершение преступления группой лиц, Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и Служебная подделка Уголовного кодекса Украины.

26 июня участникам преступной группы сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, суд в Львовской области арестовал руководителя районного отделения одного из банков, которая присвоила деньги вкладчиков в сумме 4 млн гривен.