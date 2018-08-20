К празднику Независимости Украина усилит меры безопасности на админгранице с Крымом

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, будет проводится постоянный мониторинг оперативной ситуации, а прежде всего террористические угрозы.

Кроме того, границы будут охраняться дополнительными нарядами. К проверке привлекут кинологов со служебными собаками для выявления незаконного перемещения оружия и взрывчатых веществ.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", власти Дании единогласно проголосовали з строительство стены на границе с Германией. Отмечается, что забор длиной 70 километров и высотой 1,5 метра хотят построить для препятствования передвижению через границу диких кабанов, которые, по словам местных фермеров, приносят африканскую чуму свиней.