11:42 20.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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К празднику Независимости Украина усилит меры безопасности на админгранице с Крымом

На период празднования Дня Государственного Флага и 27-й годовщины Дня Независимости Украины будут усилены меры безопасности на административной границе с аннексированным Россией Крымом.

К празднику Независимости Украина усилит меры безопасности на админгранице с Крымом

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, будет проводится постоянный мониторинг оперативной ситуации, а прежде всего террористические угрозы.

Кроме того, границы будут охраняться дополнительными нарядами. К проверке привлекут кинологов со служебными собаками для выявления незаконного перемещения оружия и взрывчатых веществ.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", власти Дании единогласно проголосовали з строительство стены на границе с Германией. Отмечается, что забор длиной 70 километров и высотой 1,5 метра хотят построить для препятствования передвижению через границу диких кабанов, которые, по словам местных фермеров, приносят африканскую чуму свиней.


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