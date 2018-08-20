18:56 20.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Американцы Imagine Dragons дадут грандиозный концерт на "Олимпийском"

31 августа 2018 года американская рок-группа Imagine Dragons даст масштабный сольный концерт в Киеве на НСК "Олимпийском". Выступление пройдет в рамках грандиозного тура в поддержку пластинки Evolve. Организаторами мероприятия станут GAS Concert.

Американцы Imagine Dragons дадут грандиозный концерт на 

Первое выступление "драконов" в Украине: И это историческое событие для нашей музыкальной сцены. Шанс вживую оценить легендарную энергетику группы, сплотившую миллионы фанатов. Благодаря организаторам GAS Concert этот концерт возможен – Имеджин Драгонс приедут в Киев с презентацией нового альбома "Evolve".

Их видео собрали 9 млрд. просмотров: Можете убедиться сами – на их канал в сервисе YouTube подписаны почти 10 миллионов человек, а количество просмотров их официальных клипов уже перевалило за 9 миллиардов! И это вполне заслуженно, Имейджин Драгонс устраивают феерические шоу во время своих выступлений – вы должны увидеть это своими глазами.

Сейчас группа отправилась в мировое турне в поддержку третьего альбома "Evolve", что заслуженно закрепило за "драконами" титул одной из главных стадионных групп мира. Миллионы поклонников по всему земному шару не могут ошибаться!

Если эти причины кажутся недостаточно убедительными, советуем прослушать дискографию "драконов", которая насчитывает три альбома и начать с Radioactive – "самого большого рок-хита" по версии музыкального издания the Rolling Stone! 31 августа, Киев, стадион "Олимпийский" – там будут все!


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