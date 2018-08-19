Боевики в воскресенье дважды обстреляли позиции украинских войск под Лебединским и Луганским

Начиная с семи часов утра и до шести часов вечера противник не применял тяжелое оружие. Потерь среди наших военнослужащих нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные штаб Операции объединенный сил, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Боевики сегодня вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе села Лебединское Волновахского района и пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области.

Напомним, в зоне проведение Операции Объединенных сил задержали несовершеннолетнего участника незаконного вооруженного формирования "ДНР". В официальном уведомлении говорится, что сотрудники военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил во взаимодействии с работниками Бахмутского отдела Нацполиции в числе других разоблачили и задержали участника "ДНР ", которому на момент совершения преступления было 15 лет.