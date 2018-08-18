Китай планирует полностью отказаться от использования автомобильного топлива

Согласно проведенному опросу, 59 процентов опрошенных пояснили свой выбор тем, что такой автомобиль является легким и дешевым в использовании. Еще 38 процентов сказали, что такая машина имеет отличные энергетические характеристики. Остальные 25 процентов респондентов заявили, что на электромобиль не нужны специальные регистрации, за которые обычно платиться налог.

Основными причинами, которые мотивируют жителей Поднебесной отказываться от дизельного топлива 63 процента назвали беспокойство в отсутствии необходимого количества зарядных устройств на дорогах, еще 52,5 процентов китайцев переживают по поводу выносливости батареи автомобиля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Швеции представили электрокар стоимость в 15 тысяч евро.