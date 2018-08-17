08:32 17.08.2018 | Общество | Новости
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Возле берегов Японии произошло мощное землетрясение

В ночь на пятницу, 17 августа, возле берегов японского острова Иводзима произошло мощное землетрясение

Возле берегов Японии произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 6,4 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр находился в 420 километрах от населенного пункта Огасавара.

Глубина толчков зафиксирована более чем в 11 километров в 420 километрах к юго-востоку от населенного пункта Огасавара.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг поздно вечером, 16 августа, в южной части Италии произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 5,3 балла по шкале Рихтера. Как сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр подземных толчков находился в области Молизе в 20 километров к юго-западу от коммуны Термоли и в 36 километрах к северо-востоку от города Кампобассо.


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