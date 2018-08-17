Возле берегов Японии произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 6,4 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр находился в 420 километрах от населенного пункта Огасавара.

Глубина толчков зафиксирована более чем в 11 километров в 420 километрах к юго-востоку от населенного пункта Огасавара.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг поздно вечером, 16 августа, в южной части Италии произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 5,3 балла по шкале Рихтера. Как сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр подземных толчков находился в области Молизе в 20 километров к юго-западу от коммуны Термоли и в 36 километрах к северо-востоку от города Кампобассо.