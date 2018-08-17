13:32 17.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд над Мартыненко состоится 27 сентября

Шевченковский районный суд Киева начнет рассматривать уголовное дело против бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко 27 сентября.

Суд над Мартыненко состоится 27 сентября

Коллегия судей в составе Лидии Щебуняевой, Елены Мелешак и Владимира Бугиля начнет рассматривать дело бывшего депутата, обвиняемого в отмывании доходов, полученных преступным путем в четыре часа дня. Как сказано в распорядке дел суда, кроме Мартыненко, обвиняемыми также являются первый заместитель председателя Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Сергей Перелома, заместитель гендиректора государственного концерна "Ядерное топливо" Владимир Богданец, генеральный директор государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" Александр Сорокин, исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) Руслан Журило и директор по управлению закупками Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Валерий Васильков.

Напомним, 21 июня Шевченковский районный суд Киева вернул прокурору обвинительный акт по делу Мартыненко.

Как сообщал УРА-Информ, Апелляционный суд Киева отменил это решение и обязал суд первой инстанции начать рассмотрение дела.


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