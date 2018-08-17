На Закарпатье нашли тайник с коноплей на 39 млн гривен - ФОТО, ВИДЕО

Так, на месте инцидента было обнаружено около одного гектара кустов марихуаны, которая сдавалась в аренду.

Также в нескольких заброшенных хозяйственных помещениях правоохранители обнаружили стебли конопли, которая готовилась для расфасовки. Кроме всего перечисленного, было замечено высушенное наркотическое вещество, расфасованное в специальные пакеты и стеклянные банки для консервирования.

Территория была замаскирована под хозяйственные угодья и охранялась собаками. Также правоохранители обнаружили несколько камер видеонаблюдения. После детального обыска, изъяли 130 килограммов высушенной марихуаны и 123 стебля размером от 80 сантиметров до 2 метров 20 сантиметров.

Владельцем хозяйства оказался 51-летний мужчина, житель Ужгородского района. В данное время мужчину задержали, избирается мера пересечения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", столичные копы обнаружили и конфисковали у харьковчанина наркотические вещества на полмиллиона гривен. Как отмечается, местный житель Харькова нанимал студентов для распространения на правом берегу Киева "метадона" путем "закладок", который заказывал по почте и хранил вне дома.